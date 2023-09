Lavoro: Bombardieri (Uil), non parlare di incidenti, ma di omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo avere l'obiettivo di zero morti sul lavoro e applicare le norme. Non dovremmo più parlare di incidenti, questi sono veri e propri omicidi" e "chi viola le norme sulla sicurezza e fa degli omicidi vada in galera". Lo ha detto a Rainews il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Dopo l'incidente di Brandizzo, "il governo non ci ha chiamato. Siamo rimasti fermi ai finti confronti con 40 associazioni, dove si è detto di tutto: anche di depenalizzare la violazione delle norme sulla sicurezza. Ma chi le viola deve andare in galera", ha concluso. (Rin)