Veneto: dall'8 al 10 settembre al via il Fuori fiera di Vicenzaoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il Vioff, il Fuori fiera di Vicenzaoro che dall'8 al 10 settembre si svolgerà nel centro storico di Vicenza. L'iniziativa nasce dalla collaborazione fra il comune di Vicenza e l'Italian Exhibition Group. "Arte, artigianato, cultura, musica e spettacolo: sono questi gli ingredienti della nuova edizione di Vioff i cui numerosi appuntamenti sono stati pensati come ogni anno per coinvolgere gli ospiti della Fiera dell'oro e naturalmente tutti i cittadini e i visitatori. È quindi in arrivo un fine settimana ricco di eventi in concomitanza con la festa patronale. Vioff è un progetto avviato dalla precedente amministrazione che ha sempre avuto un grande riscontro e che riteniamo abbia potenzialità tali tanto che vorremmo potesse crescere sempre di più nei prossimi anni", hanno dichiarato il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore ai Grandi eventi del comune di Vicenza, Leone Zilio. (Rev)