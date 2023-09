Colombia: chiuso a Caracas il quarto ciclo di negoziati tra governo ed Esercito di liberazione nazionale (Eln)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso a Caracas, capitale del Venezuela, il quarto ciclo di negoziati tra il governo della Colombia e l'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Poco si sa dei contenuti dei colloqui, iniziati il 14 agosto e durati tre settimane, aperti con l'obiettivo - tra le altre cose -, di verificare la tenuta del "cessate il fuoco" fissato fino a febbraio. In agenda, secondo quanto riferivano fonti governative, anche la possibilità di includere la società civile nei processi di dialogo in corso. Quello con l'Eln è l'unico negoziato di pace sin qui aperto ufficialmente dal governo colombiano: un tavolo preliminare dovrebbe aprirsi a breve con il cosiddetto Stato maggiore centrale (Ecm), la fazione delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) che non ha mai aderito agli accordi di Pace del 2016. L'esecutivo tiene peraltro aperti canali di comunicazione con altre formazioni, a partire dalla cosiddetta "Seconda Marquetalia", i membri delle ex Farc che hanno deciso nel 2018 di tornare alle armi, le le Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) o le Autodefensas gaitanistes de Colombia (Agc). (segue) (Vec)