Colombia: chiuso a Caracas il quarto ciclo di negoziati tra governo ed Esercito di liberazione nazionale (Eln) (2)

- Il cessate il fuoco è entrato in vigore il 3 agosto. Un periodo durante il quale le parti hanno deciso di sospendere qualsiasi operazione offensiva, creando un Meccanismo per verificare la tenuta degli accordi. Si tratta di un passaggio cruciale del percorso di "pace" che il governo del presidente Gustavo Petro e la storica formazione armata provano ad avviare, nonostante le consuete - numerose - difficoltà di contesto. Il Meccanismo è composto dalle delegazioni delle due parti, da una missione delle Nazioni Unite (che ha da poco ricevuto il via libera del Consiglio di sicurezza) e da Héctor Fabio Henao, che in qualità di delegato della Conferenza episcopale colombiana con il governo, accompagna il dialogo. (segue) (Vec)