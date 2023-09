Lavoro: ministero, domande a piattaforma Siisl salgono a 17.963

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 17.963 le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro già acquisite dal nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo (Siisl), a cui si può accedere tramite il portale dell’Inps. Lo rende noto il ministero del Lavoro. Alle ore 15 di oggi, 4 settembre 2023, erano 13.745 le istanze presentate direttamente dai cittadini e 4.218 quelle inviate per il tramite dei Patronati. Il ministero quindi ricorda che possono chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro dal primo settembre scorso gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità: presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare. (Rin)