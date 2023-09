Europee: Gasparri (FI), segneranno capolinea Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Italia Viveva': consapevole che questo è il nuovo nome del suo partito, Renzi punta a una nuova operazione camaleontica destinata a fallire come quelle precedenti. Ha dilapidato il consenso che aveva quando era segretario del Pd e capo del governo, è stato bocciato dagli italiani in un referendum, ha visto fallire il Terzo polo litigando, un giorno si e un giorno no, con Calenda ed altri soggetti minori, ha fatto figuracce negli autogrill dove poteva comprare i biscotti invece che farseli portare dai capi dei servizi segreti, si è finto giornalista, intrattiene improbabili uditori arabi in conferenze strapagate, dimostrando che la politica è ormai una fase che ha messo alle sue spalle, ora, preso atto che Italia non è più 'viva' ma, appunto, 'viveva' si illude di fare chissà che. Non raggiungerà il quorum alle Europee, che segneranno il suo capolinea. Chissà se a quel punto gli arabi gli daranno ancora i soldi che gli hanno elargito negli ultimi tempi". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)