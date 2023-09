Serbia-Italia: ambasciatore Gori incontra ministro Informazione Jovanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato a Belgrado il ministro serbo dell'Informazione e delle telecomunicazioni, Mihajlo Jovanovic. Il colloquio si è concentrato sullo stato di avanzamento della riforma dei media, sulle politiche di digitalizzazione e sull'organizzazione del Forum di innovazione Italia-Serbia, in programma a dicembre a Belgrado. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica. "I progressi sulla riforma dei media sono un tassello fondamentale per l'avanzamento del processo di adesione della Serbia all'Unione europea e l'Italia sostiene gli sforzi di Belgrado per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione", ha spiegato l'ambasciatore Gori. In merito al Forum di innovazione Italia-Serbia, l’ambasciatore ha sottolineato che l'obiettivo è quello di "realizzare un evento che metta insieme mondo accademico, scientifico, istituzionale, delle startup e del business". "La Serbia è un mercato dalle numerose opportunità nel campo dell'innovazione tecnologica e l'Italia può offrire il proprio saper fare", ha aggiunto Gori. (Seb)