Russia: Putin, un milione di tonnellate di grano in Turchia per la spedizione nei Paesi poveri

- La Russia ha avviato la fornitura di un milione di tonnellate di grano alla Turchia che sarà poi inviato ai Paesi più bisognosi. Ad affermarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando ad una conferenza stampa congiunta con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. "Continuiamo ad organizzare la fornitura di un milione di tonnellate di grano russo a un prezzo preferenziale per la lavorazione in Turchia e quindi il trasporto gratuito nei Paesi più poveri", ha spiegato il leader della Russia. "Contiamo in questo senso sull'aiuto del Qatar, che è pronto a sostenere i Paesi più poveri per motivi umanitari", ha aggiunto Putin. (Rum)