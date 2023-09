Sardegna: 6 mesi per fare radioterapia a Nuoro, l'invito dell'ospedale, andate in altre regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lunghe liste d'attesa per le cure radioterapiche presso l'ospedale San Francesco di Nuoro, sono al centro della denuncia di due assistenti sociali, Anna Gregu e Rosanna Veracchi, in servizio nel Comune di Fonni,che hanno inviato una lettera all'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria. Nella loro missiva, le due assistenti sociali hanno sollevato un allarme che getta una luce cruda sulla realtà dei pazienti oncologici in Sardegna. Affermano che "la radioterapia per i pazienti oncologici sardi non è più un diritto, e il sistema sanitario dell'Isola consiglia a chi è affetto da tumore di cercare le cure radioterapiche fuori dalla Sardegna". Nella si riporta la risposta fornita a un paziente dal servizio di Radioterapia oncologica dell'ospedale nuorese.: "Si fa presente al paziente che causa liste d'attesa, purtroppo non è possibile rispettare una tempistica oncologica corretta - si legge - Attualmente la lista d'attesa per la patologia nel nostro centro è di circa 6 mesi, pertanto si invita il paziente a recarsi in altro centro fuori regione". (segue) (Rsc)