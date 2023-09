Sardegna: 6 mesi per fare radioterapia a Nuoro, l'invito dell'ospedale, andate in altre regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due assistenti sociali, nel loro documento, hanno espresso la preoccupazione per la situazione di numerosi malati oncologici che non possono ottenere cure radioterapiche in Sardegna a causa delle lunghe liste d'attesa. Hanno riferito di essere state testimoni della sofferenza di queste persone, costrette a cercare aiuto lontano da casa e dalle loro famiglie. Ancora più preoccupante è il fatto che il sistema sanitario sardo, affermano le assistenti sociali, sta formalmente consigliando agli utenti di recarsi in strutture della penisola per le cure di cui necessitano. Questa situazione sta creando un quadro disastroso per i pazienti che cercano assistenza nella loro regione di origine. (Rsc)