Usa: Biden su settore auto, non credo che si arriverà allo sciopero

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non crede che si arriverà ad uno sciopero nel settore automobilistico. Parlando con i giornalisti, il presidente Usa ha commentato le tensioni tra il sindacato United Auto Workers (Uaw) e i produttori General Motors, Ford e Stellantis, impegnati in una trattativa per il nuovo contratto di lavoro, in vista della scadenza fissata al 14 settembre. “Non sono preoccupato per uno sciopero: non credo che si arriverà a questo punto”, ha detto Biden. (Was)