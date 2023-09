Veneto: assessore Sviluppo economico, modello distretti commercio vincente per rivitalizzare centri urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha iscritto nel registro regionale 22 nuovi distretti del commercio per 39 Comuni. "Il modello dei distretti del commercio si sta dimostrando sempre più vincente rispetto all'obiettivo di rivitalizzare i centri urbani del Veneto", ha dichiarato Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico. "Lo dimostra anche quest'anno - ha aggiunto - il numero di richieste ricevute, ma soprattutto la qualità dei progetti presentati. Abbiamo continuato a lavorare molto in questi anni con i Comuni, attraverso l'Anci, e con le associazioni di categoria per arrivare a far sì che i distretti diventassero strumenti efficaci e davvero i risultati ci danno ragione". "I distretti del commercio oggi in Veneto – ha poi concluso - sono strumenti già collaudati e apprezzati dagli imprenditori, che, grazie alla stretta collaborazione con le amministrazioni comunali, stanno diventando vero e proprio volano per il rilancio commerciale del nostro tessuto urbano e delle attività che lo rendono vivo". In tutto ad oggi sul territorio regionale sono presenti 139 distretti. (Rev)