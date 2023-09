Zimbabwe: presidente Mnangagwa, "attori esterni" cercano di alimentare il caos nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, che ha prestato oggi giuramento per un secondo mandato, ha accusato non meglio specificati "attori esterni" di aver cercato di alimentare il caos durante le elezioni dello scorso 23 agosto. "Lo Zimbabwe è uno Stato sovrano, amico di tutti e nemico di nessuno, e membro delle organizzazioni politiche regionali e internazionali. Non accetteremo mai che le nostre istituzioni vengano indebolite in alcun modo", ha affermato, promettendo che il suo governo si concentrerà sul mantenimento della sicurezza alimentare e ringraziando i cittadini zimbabwiani per aver mantenuto l’unità nazionale e la pace prima, durante e dopo le elezioni: “Come Zimbabwe, abbiamo dimostrato che siamo una democrazia matura”, ha detto. Mnangagwa ha prestato giuramento davanti al giudice capo e tra gli applausi di migliaia di sostenitori. Mnangagwa ha giurato oggi per un secondo mandato alla guida del Paese dopo aver ottenuto una vittoria elettorale contestata dalle opposizioni e definita dagli osservatori internazionali non in linea con gli standard democratici. Mnangagwa ha prestato giuramento davanti al giudice capo Luke Malaba ed alla presenza di migliaia di sostenitori del suo partito, lo Zanu-Pf. In base ai risultati pubblicati dalla commissione elettorale, Mnangagwa ha ottenuto il 52,6 per cento dei consensi contro il 44 per cento del principale rivale di opposizione, il leader della Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc) Nelson Chamisa. Quest’ultimo ha contestato l’esito, definendolo fraudolento, ma il suo partito ha dichiarato oggi che non presenterà ricorso in tribunale. (Res)