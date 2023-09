Haiti: emergenza sicurezza, da gennaio a giugno circa 800 agenti lasciano la Polizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente keniota si propone di integrare il lavoro della polizia nazionale haitiana, che secondo le ultime stime dispone di circa diecimila agenti, a fronte di una popolazione di oltre undici milioni di persone e con indicatori di criminalità tra i più alti del pianeta. La delegazione recatasi la scorsa settimana nel Paese caraibico, composta da dieci esperti, ha incontrato autorità locali e vertici delle forze di sicurezza. “Siamo qui per valutare le esigenze della Polizia nazionale di Haiti, comprendere meglio la situazione e fare del nostro meglio per aiutare il popolo haitiano", spiegava sua l'ambasciatore Georges Orina, funzionario di una delegazione guidata dal vice ispettore generale della polizia keniota, Noor Gabow. Prima di arrivare a Porto Principe, gli esperti si erano recati a New York per sondare le disponibilità di altri gruppi e Paesi ad intervenire. (Mec)