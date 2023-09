Paesi bassi-Italia: Amsterdam, incontro internazionale sull’italianistica nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’italianistica in Italia e all’estero. Riflessioni su ricerca e didattica” è il titolo di un incontro internazionale che si terrà ad Amsterdam il prossimo 15 settembre presso l’Istituto italiano di cultura. L’evento, organizzato in collaborazione con le Università di Amsterdam e di Leiden, vedrà la partecipazione dell’ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello. Si tratta di un’iniziativa che nasce da un’idea dell’Associazione internazionale dei professori d’italiano (Aipi), finalizzata a sollecitare una riflessione sull’evoluzione degli studi dell’italianistica nel mondo, in particolare per quanto riguarda la ricerca e la didattica a livello accademico. La giornata di Amsterdam è, infatti, il primo di una serie di appuntamenti che l’Aipi (500 soci, docenti di italiano in una trentina di paesi nel mondo) si propone di coordinare annualmente in sedi diverse, per riflettere sull’evoluzione degli studi universitari di italiano e dell’italianistica. L’incontro si rivolge in primo luogo a professori d’italiano, ricercatori e dottorandi nel campo dell’italianistica ma è aperto anche a studenti e a chiunque sia interessato alla promozione della lingua e della cultura italiana. C’è anche la possibilità di partecipare a distanza attraverso videoconferenza. Fra i relatori, Paola Cordone, direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Amsterdam; Enrico Cecconi dell’Università di Bath; Silvia Contarini dell’Université Paris Nanterre. (Beb)