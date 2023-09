Europee: Renzi, scommetto tra maggioranza che stia tra Ppe e socialisti senza AFP o estremisti di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io scommetto tra una maggioranza che stia tra Ppe e socialisti senza AFP o gli estremisti di sinistra, senza Vox e poi vedremo i 5 stelle che faranno, sono abbastanza indecifrabili". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante una conferenza stampa tenuta al Palazzo delle Stelline di Milano. "Il nostro disegno è di avere la stessa maggioranza di adesso portando, con la nostra famiglia, un contributo che ci faccia stare al tavolo europeo dalla parte del tavolo e non dalla part del menù". Rispondendo a chi gli ha chiesto come si porrebbero nel caso in cui il Ppe spingesse per un'alleanza con i conservatori, Renzi ha annunciato che "saremmo contrari. Se i conservatori ritengono di stare in uno schieramento ampio vuol dire che rinnegano se stessi". (Rem)