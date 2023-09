Veneto: Zaia, al via a Padova giornate di sport e inclusione con "Suds European Championship"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dei Suds European Championship, competizione dedicata agli sport paralimpici degli intellettivo relazionali, che si stanno svolgendo a Padova e che termineranno il 10 settembre, Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha inviato un messaggio di benvenuto: "Con questa manifestazione, i suoi organizzatori e la città di Padova pongono all'attenzione generale l'importanza e il significato, sociale oltre che sportivo, degli sport paralimpici. Rivolgo il caloroso benvenuto in Veneto a tutti gli atleti e tecnici che daranno vita a giornate di spettacolo, sport e inclusione, che mi auguro saranno esaltanti". "Le discipline che vedranno protagonisti questi atleti, atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, tennis e tennistavolo – ha proseguito il presidente veneto – sono quanto di più spettacolare ci si possa attendere e sicuramente metteranno in luce capacità, preparazione tecnica, determinazione di atleti le cui gesta sono vere e proprie performance sportive, con il valore aggiunto di essere praticate da uomini e donne che, così facendo, si prendono anche una rivincita sulla vita e sui problemi che essa ha posto lungo il loro percorso umano". "Concludo augurando a tutti il miglior successo dei giochi e tantissimo divertimento, per gli atleti e per il loro pubblico", ha chiosato. (Rev)