Ucraina: Erdogan, pronti a mediare per colloqui tra Mosca e Kiev

- La Turchia è pronta ad agire da mediatrice tra la Russia e l'Ucraina. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo i negoziati a Sochi con il presidente russo Vladimir Putin. "Siamo determinati a guidare gli sforzi per portare stabilità nella nostra regione (...) Abbiamo ospitato colloqui nel nostro Paese tra le parti in conflitto in Ucraina. Siamo di nuovo pronti ad assumere la funzione di intermediario", ha detto Erdogan in una conferenza stampa congiunta. (Rum)