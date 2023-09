Scuola: Pirondini (M5s), da Lega e Fd'I solo slogan e polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripetete con me: 'banchi a rotelle'. Sembra questo lo sport preferito dai parlamentari di Lega e Fratelli d'Italia quando qualcuno osa citare il loro ministro recordman di gaffe Valditara. E gli accorpamenti di istituti? Il taglio selvaggio di dirigenti scolastici? Le oltre 200.000 supplenze all'avvio dell'anno scolastico? I ritardi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza? Lo Spacca-Italia con cui vogliono rendere una voragine il solco già esistente tra scuole del nord e del sud? Di questo ai parlamentari leghisti e meloniani non interessa un tubo. Si faranno risentire solo quando riceveranno l'ordine di scuderia di intonare il loro slogan preferito e fare polemiche sulla pelle della scuola pubblica. Che amarezza". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione al Senato, Luca Pirondini. (Rin)