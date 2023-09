Veneto: Zaia, solidarietà alla famiglia di Cartura per rapina subita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato notte, a Cartura, in provincia di Padova, una famiglia ha subito una violenta rapina. "Rivolgo i più sinceri auguri di pronta guarigione alla famiglia Martello di Cartura, in provincia di Padova – ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - vittima l'altra sera di attimi di terrore e violenza a causa di una rapina subita in casa. Sono eventi traumatici che hanno un impatto profondo sulle vittime e sui loro familiari. I miei pensieri vanno alle vittime di questa violenza e spero che possano ricevere il sostegno, l'affetto e l'assistenza di cui hanno bisogno per affrontare questi momenti difficili. Spero che possano trovare la forza per superare questa esperienza e tornare alla normalità il prima possibile". "Ringrazio sin da ora gli inquirenti, che sono al lavoro per cercare d'arrivare a chiudere il cerchio sui responsabili. La sicurezza è un valore assolutamente non negoziabile. Auspico che i responsabili possano essere individuati al più presto; l'attività di repressione deve essere accompagnata anche con un'intensa prevenzione di questi reati, che in passato erano stati una vera piaga per Nord Italia. È un investimento importante nella legalità, nella sicurezza pubblica e nella qualità della vita delle comunità locali", ha concluso. (Rev)