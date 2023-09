Roma: morto consigliere municipale Giorgio Giannini, Bonelli (Avs) "cordoglio per scomparsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

E' morto il consigliere del Municipio Roma XIII, Giorgio Giannini, docente, appassionato di storia, presidente del Centro Studi Difesa Civile e dirigente del Circolo "Giustizia e Libertà" di Roma. "Giorgio Giannini, docente, storico esponente del movimento pacifista e non violento, consigliere del 13esimo municipio di Roma con Europa Verde - Verdi, presidente del Centro Studi Difesa Civile, e dirigente del Circolo 'Giustizia e Libertà' di Roma, ci ha lasciato questa mattina a seguito di una lunga malattia". Lo dichiara in una nota Angelo Bonelli co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Ricordiamo il suo impegno nell'approfondire e divulgare i temi della memoria storica, dallo sterminio dimenticato di disabili e omosessuali, alle vicende della Resistenza romana e del confine orientale, fino alla straordinaria esperienza della seconda Repubblica Romana - spiega Bonelli -. Continuando costantemente a battersi per la difesa del territorio, con una spiccata sensibilità ambientale e sociale. Per onorare il suo esempio e la memoria di Giorgio Giannini, il Gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra presenterà in parlamento una Proposta di Legge per istituire il 19 febbraio la 'Giornata della memoria delle vittime del colonialismo italiano in Africa' ", conclude.