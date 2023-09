Scuola: Caso (M5s), maggioranza a pappagallo non dice nulla su accorpamenti e autonomie regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteggiamento dei leghisti e della maggioranza, se non si stesse parlando di un argomento serissimo come i destini della scuola pubblica, farebbe veramente ridere. Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione istruzione alla Camera, Antonio Caso. “Diversi parlamentari – ha proseguito – intonano a pappagallo lo slogan sui ‘banchi a rotelle’, sempre buono per la loro propaganda più becera, dimenticando i 10 miliardi investiti in un solo anno dal governo Conte sulla scuola per fare fronte alla pandemia. Sono numeri, comprensibili anche a chi confonde Dante Alighieri con Topolino, come l'ex sottosegretario leghista all'istruzione Sasso, ma tant'è”. “D'altronde – ha aggiunto – parliamo dello stesso partito - la Lega - e della stessa maggioranza che vogliono spaccare il sistema scolastico nazionale con l'autonomia regionale”. “Se intendono seriamente occuparsi di scuola anziché difendere con note stampa identiche il loro ministro Valditara – ha concluso – ascoltino il grido di dolore del mondo della scuola che denuncia le oltre 200 mila cattedre affidate a supplenti, gli accorpamenti selvaggi di istituti ai danni soprattutto del Sud, i ritardi nell'attuazione del Pnrr soprattutto per la fascia 0-6 ma non solo e il rischio che il diritto all'istruzione diventi un pilastro del sistema delle disuguaglianze grazie all'autonomia differenziata in campo scolastico". (Rin)