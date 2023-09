Roma: incendio di sterpaglie in via Calvi a Pomezia, nessuna persona coinvolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumo nero e fiamme a Pomezia dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato in prossimità di via Calvi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per estinguere il rogo dalle 13:30. Le squadre di terra e due elicotteri della Regione Lazio stanno operando per evitare che l'incendio raggiunga le abitazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono presenti anche la protezione civile e le forze dell'ordine. (Rer)