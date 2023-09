Kazakhstan: Tokayev presiede Consiglio per la sicurezza nazionale, focus su gioco d’azzardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha presieduto oggi una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale incentrata sulla diffusione del gioco d’azzardo tra i cittadini del Paese centrasiatico. Lo rende noto la presidenza di Astana. “Negli ultimi anni – ha detto nell’occasione Tokayev – il gioco d’azzardo ha preso sempre più piede in Kazakhstan. Si tratta di una grande tragedia per alcune famiglie”. Il capo dello Stato ha portato l’attenzione soprattutto sui rischi per i più giovani, invitando le agenzie governative a rafforzare le restrizioni sulle scommesse per alcune categorie della popolazione. “Un’attenzione speciale deve essere posta alle misure di formazione e di crescita della consapevolezza”, ha aggiunto Tokayev, evidenziando anche il ruolo dell’opinione pubblica, del clero e dei mass media nell’arginare la diffusione del fenomeno.(Res)