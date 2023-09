Cina-Italia: Tajani, con Wang Yi discusso di Africa, Pechino usi sua influenza in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha discusso con l'omologo della Cina, Wang Yi, "di come affrontare in maniera collaborativa gli attuali scenari internazionali, con particolare riguardo alla stabilità e allo sviluppo in Africa". Lo ha scritto lo stesso titolare della Farnesina su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. Quanto all'Ucraina, Tajani ha detto di aver "incoraggiato ad utilizzare l'influenza della Cina a favore di una pace giusta". (Res)