Europee: Renzi, spero di prendere voti da Pd e Forza Italia, pieno rispetto per Calenda

- "Spero di prendere voti sia da Forza Italia sia dal Pd, perché il Pd che conoscevamo, quello che vinceva, non può stare dietro ai 5 stelle con il reddito di cittadinanza, i superbonus e i sussidi e non può stare a sinistra di Fratoianni e, dall'altro lato, non può stare a destra della Meloni". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante una conferenza stampa tenuta al Palazzo delle Stelline di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se pensa di prendere voti da Pd, Forza Italia o Calenda. "Penso che un lombardo che ha votato Forza Italia in passato e crede a una visione dentro la famiglia del partito popolare europeo - ha proseguito - non so come possa votare i sovranisti. Se deve guardare a chi c'è in campo un pensierino a chi c'è al centro lo fa. Uno del Pd a maggior ragione: il jobs act ha creato un milione di posti di lavoro, il 54 per cento a tempo indeterminato ed è una norma che ha dato più diritti". Calenda ha escluso possibilità merita rispetto, sono molto colpito da atteggiamento di Azione avevamo deciso di fare federazione ma hanno lasciato cose metà, non ho alcuna ostilità nei suoi confronti". (Rem)