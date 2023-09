Messico: infrasrtrutture, presidente Lopez Obrador collauda "Treno Maya" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il treno Maya è una delle opere infrastrutturali volute da Lopez Obrador come leva per l'occupazione, il rilancio dell'economia - soprattutto nelle zone tradizionalmente meno sviluppate - e, in ultima analisi, come strumento di contrasto alle cause strutturali della delinquenza e della migrazione verso il nord del continente. Il viaggio partirà da Campeche, capoluogo dell'omonimo Stato, città in cui il presidente avrà presentato, la mattina, il quinto rapporto annuale di governo. Nel fine settimana, come da calendario, è stato consegnato il primo convoglio del treno. (segue) (Mec)