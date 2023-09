Messico: infrasrtrutture, presidente Lopez Obrador collauda "Treno Maya" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finite il "periodo di prove statiche, ad agosto ci saranno le prove dinamiche, ovvero la percorrenza su rotaia del primo treno", spiegava a maggio Javier May, direttore del Fondo nacional de fomento al turismo (Fomento), l'agenzia statale che coordina il progetto. Le prove si svolgeranno su un segmento di 90 chilometri che per quella data dovrà essere completo di tutti gli elementi necessari per essere percorso. Il materiale rotabile verrà perfezionato nel cantiere preparato a Cancun, in modo da essere perfettamente in grado di sostenere i test. Perché la prova sia attendibile - compreso il funzionamento delle luci, i meccanismi idraulici delle porte e la parte elettromeccanica -, dovranno essere percorsi almeno 15 mila chilometri. Il treno disporrà anche di un sistema di monitoraggio da remoto che effettua un controllo completo ogni 30 secondi. (segue) (Mec)