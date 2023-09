Roma: Fd'I, grave danno ambientale al laghetto di Tor di Quinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione al laghetto di Tor di Quinto a Roma "rappresenta un grave danno ambientale: tra degrado, mancata cura del verde e del bacino idrico, strutture danneggiate, non è possibile parlare di altro. Non prendiamoci in giro". Lo affermano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Stefano Erbaggi, consigliere capitolino, Adriana Glori e Marco Ottaviani, consiglieri del Municipio Roma XV, e Antonello Franzese del partito nel territorio municipale. "Chiediamo - proseguono - un intervento immediato dell'assessore Alfonsi e la convocazione straordinaria di una commissione Ambiente per rendere conto di questa situazione, ormai assimilabile ad una sola parola: scempio. I cittadini ci hanno inviato foto di pesci morti che galleggiano nell'acqua, è a rischio la fauna del posto. È necessario provvedere al ripristino delle normali condizioni nel minor tempo possibile!"(Rer)