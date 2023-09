Sudan: Unhcr, entro fine anno oltre 1,8 milioni di persone saranno fuggite dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1,8 milioni di persone in fuga dalle violenze in corso in Sudan cercheranno rifugio entro la fine dell'anno in cinque Paesi vicini (Repubblica Centrafricana, Ciad, Egitto, Etiopia e Sud Sudan), un’emergenza che rende necessario aumentare ad 1 miliardo di dollari la richiesta di aiuti per fornire aiuti e protezione essenziali. Lo scrive in una nota l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), precisando che oltre 1,8 milioni di persone fuggiranno il Paese entro la fine dell’anno a causa della crisi in corso ed osservando che la cifra da raccogliere è più che raddoppiata rispetto alle necessità stimate in precedenza, in base alle quali l’Onu aveva chiesto per la risposta regionale un totale di 445 milioni di dollari. L’Unhcr ha affermato che finora è stato ricevuto solo il 19 per cento della quota richiesta, mentre gli operatori umanitari si affrettano a fornire ai rifugiati beni di prima necessità come acqua, cibo e riparo.Dall’inizio della guerra tra l’esercito regolare e le Forze paramilitari di supporto rapido sudanesi, il 15 aprile, circa 5 mila persone sono state uccise, secondo le stime del progetto "Armed Conflict Location & Event Data". Ad oggi si contano oltre 1 milione di rifugiati.(Res)