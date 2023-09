Speciale scuola: Fd'I, solidarietà al personale educativo in assemblea in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia esprime piena e convinta solidarietà al personale riunito in assemblea in sala protomoteca al Campidoglio. È quanto si legge in una nota dei consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Giovanni Quarzo, Rachele Mussolini e Federico Rocca. "Da tempo - spiegano i consiglieri di Fd'I - abbiamo portato le nostre richieste nelle sedi competenti al fine di modificare la proposta di governance di Catarci e Pratelli. Non sono bastati autorevoli interventi come quelli dell'ex assessore Marsilio, della dottoressa Labonia e del Gruppo nidi e infanzia, nonché delle forze di opposizione in Campidoglio, delle organizzazioni sindacali nella maggioranza dei loro rappresentanti, a far cambiare idea a una giunta che sta iniziando l'anno educativo scolastico nel peggiore dei modi, senza certezze in termini di organici, di sostituzioni, di supplenti, e del destino delle figure pedagogiche finora alla guida dei servizi 06, per supportare con arroganza una nuova organizzazione del personale che nessuno vuole e su cui pende anche una vertenza sindacale. Prudenza vorrebbe - concludono i consiglieri - che ci si fermasse e si ascoltasse finalmente le voci di dissenso. Siamo pronti a sostenere anche in aula e nelle piazze il personale in agitazione". (Com)