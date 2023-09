Speciale scuola: Ama, raggiunti mille interventi di pulizia in aree istituti scolastici Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede speditamente e in anticipo rispetto al cronoprogramma, l’operazione straordinaria di Ama "Scuole pulite". Sono già stati effettuati interventi straordinari di pulizia negli oltre 1.000 plessi scolastici della città in appena due settimane di attività per il rientro in classe in piena sicurezza degli studenti della Capitale. Lo comunica in una nota Ama Spa. Gli interventi, svolti con il coordinamento degli assessorati all’Ambiente, Agricoltura e Ciclo dei Rifiuti e alla Scuola di Roma Capitale, sono stati pianificati e realizzati su tutto il territorio tenendo conto del calendario di inizio delle lezioni, dando quindi priorità agli asili nido che stanno riaprendo proprio in questi giorni. L'attività delle squadre e mezzi dell’azienda proseguirà nelle prossime settimane con interventi mirati e dedicati presso le aree perimetrali degli istituti. (Com)