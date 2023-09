Speciale scuola: Valditara, fra due settimane riforma istruzione professionale in cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra due settimane "intendo portare in consiglio dei ministri il disegno di legge della riforma dell’istruzione tecnica professionale, in via sperimentale, per venire incontro alle esigenze di offrire opportunità di lavoro ai nostri giovani, che oggi mancano, e offrire al mondo della produzione delle competenze adeguate". Lo ha detto il ministro La filiera dovrà mettere in continuità il sistema dell’istruzione tecnico professionale con quello degli Its, abbiamo immaginato 4 anni più due proprio per venire incontro per quelle esigenze di immettere bene e presto nel mondo del lavoro competenze qualificate, maggiore spazio all’alternanza scuola lavoro e apprendistato formativo e investimento su competenze di base oltre alla possibilità per docenti e tecnici e manager e dirigenti delle imprese di insegnare nelle scuole laddove mancano delle specializzazioni. (Rem)