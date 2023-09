Torino: Lo Russo, incontrato gruppo in partenza per soggiorni estivi disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ho incontrato due gruppi in partenza per uno dei soggiorni estivi dedicati alle persone con disabilità, che da molti anni, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, la nostra città promuove. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Una collaborazione fondamentale per organizzare i soggiorni estivi in cui tante persone hanno l'opportunità non soltanto di vivere un periodo di vacanza: si tratta infatti di momenti che si inseriscono pienamente in percorsi e progetti educativi attivi durante tutto il corso dell'anno. Davvero una bella occasione di divertimento, crescita e condivisione: buon viaggio a tutte e tutti!", conclude Lo Russo. (Rpi)