Legge Bilancio: Calandrini (Fd’I), troveremo risorse per sostenere famiglie e imprese

- La legge di Bilancio che ci approntiamo a varare "sarà orientata alla prudenza, per la congiuntura economica che ci troviamo ad attraversare ma anche perché è arrivato il momento di pagare il conto, salato, di misure varate dal governo precedente i cui costi si sono rivelati di molto superiori rispetto ai benefici prodotti". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della V commissione Bilancio. “Penso al Superbonus 110 per cento e allo stesso reddito di cittadinanza. Questi però – ha proseguito –, per un governo che ha fatto della concretezza la sua via maestra, non rappresenteranno degli alibi ma solo dei nuovi ostacoli da superare”. “Già molto è stato fatto, come fermare il reddito di cittadinanza senza dimenticare di sostenere le italiane e gli italiani davvero in difficoltà e impossibilitati a entrare nel mondo del lavoro, oppure chiedere alle banche un contributo per gli extraprofitti registrati negli ultimi mesi. Anche l'inflazione sta dando un po' di respiro e tutto questo libera delle risorse che saranno destinate a chi è stato maggiormente colpito dal carovita e a chi in questa nazione produce, garantendo occupazione e salari", ha concluso Calandrini. (Rin)