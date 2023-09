Croazia-Montenegro: Milanovic a omologo Milatovic, non c'è nulla che possa rovinare nostre relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nulla in questo momento che possa rovinare le relazioni tra Croazia e Montenegro. Lo ha detto il presidente croato Zoran Milanovic durante l'incontro con l'omologo montenegrino Jakov Milatovic, alla sua prima visita ufficiale in un Paese membro dell'Unione europea. Il presidente croato ha affermato che è "estremamente importante costruire relazioni, coltivarle e resistere a tutti i capricci della politica quotidiana" e che nel corso della discussione con la controparte montenegrina sono stati affrontati "temi politici generali" come ad esempio, ha aggiunto, "l'adesione del Montenegro all'Unione Europea e alla Nato". Milatovic da parte sua ha detto di "apprezzare" il sostegno che la Croazia fornisce al Montenegro per quanto riguarda il percorso verso l'Ue, e che i due Paesi "intrattengono rapporti amichevoli". Il capo dello Stato montenegrino ha sottolineato che nel prossimo periodo sosterrà "un ulteriore rafforzamento della cooperazione" tra Zagabria e Podgorica. (segue) (Seb)