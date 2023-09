Croazia-Montenegro: Milanovic a omologo Milatovic, non c'è nulla che possa rovinare nostre relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milatovic ha quindi sostenuto che la minoranza nazionale croata in Montenegro e la minoranza nazionale montenegrina in Croazia danno "un grande contributo all'armonia multietnica e multiculturale tra i due Paesi" e si è detto "felice" che, dopo le elezioni parlamentari in Montenegro, la comunità croata abbia un proprio rappresentante al Parlamento di Podgorica. Secondo i dati ufficiali, in Montenegro vivono circa 6 mila croati, mentre alcune stime dicono che ce ne siano diecimila. Durante il suo soggiorno a Zagabria Milatovic incontrerà anche il capo del governo croato Andrej Plenkovic e il presidente del Parlamento. (Seb)