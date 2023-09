Ue-Mercosur: il 15 settembre a Brasilia i negoziati per accordo commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo aggiuntivo prevede infatti pesanti sanzioni contro i paesi del Mercosur in caso di mancato rispetto degli impegni ambientali internazionali, come l'Accordo di Parigi. Inoltre l'Ue vorrebbe avere accesso a tutte le gare di appalto pubbliche per forniture e servizi offerte dai governi dei paesi sudamericani. Di fronte alle pretese europee il presidente Lula ha assunto un tono molto critico. "L'Europa ci ha inviato una lettera aggressiva, minacciando punizioni se non avessimo rispettato i requisiti ambientali. Tra partner non si discutono minacce, si discutono proposte", affermava a margine della riunione tra i presidenti dei paesi del Mercosur, tenuta lo scorso 4 luglio Puerto Iguazù, in Argentina, annunciando l'invio della controproposta brasiliana che sarà consegnata alle autorità dell'Ue a Brasilia. (segue) (Brb)