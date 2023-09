Ue-Mercosur: il 15 settembre a Brasilia i negoziati per accordo commerciale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'analisi del capo dello stato brasiliano il problema nasce dalla reciproca volontà di difendere i propri interessi. Da questo punto di vista, Lula sottolinea che Brasile e Argentina non faranno concessioni nel porre limiti all'accesso di aziende Ue negli appalti governativi del Brasile. Il testo negoziato tra i blocchi, attualmente in corso di revisione, consente alle imprese europee di competere nelle gare di appalto aperte dal settore pubblico dei Paesi del Mercosur in condizione di parità con le imprese locali, con eccezioni per alcuni prodotti. Secondo Lula, ciò potrebbe danneggiare i medi e piccoli imprenditori brasiliani. "Chiediamo la re-industrializzazione per poter esportare manufatti con maggiore valore aggiunto in grado di generare posti di lavoro più qualificati. Ecco perché non rinunciamo. Gli appalti della pubblica amministrazione sono uno strumento di sviluppo interno. Gli Stati Uniti fanno questo, l'Europa fa questo, la Germania fa questo e il Brasile ha il diritto di farlo". (segue) (Brb)