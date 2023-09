Speciale scuola: Sala, serve organico per forze dell'ordine, lo chiedo da sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di maggiori forse dell'ordine nella città di Milano "lo chiedo da sempre. Le nostre forze dell'ordine hanno visto in questi ultimi anni una riduzione degli organici, ora mi sembra un ci sia un tentativo di invertire la tendenza, resta il fatto che tra quelli che vanno in pensione e quelli che escono, servono più organici". Lo ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a margine del convegno al primo Forum Italo-Saudita sugli Investimenti. La mancanza di organico è presente per le forze dell'ordine "così come anche in altri settori, dalla scuola alla sanità. Ma il controllo con tutta la tecnologia disponibile va fatto con uomini e donne in campo in divisa" ha aggiunto il Sindaco, che ha ribadito "lo chiedo da sempre speriamo di ottenerlo". (Rem)