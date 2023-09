Ucraina: “Wsj”, da Usa e alleati pressioni congiunte su Emirati perché fermi export verso Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Unione europea intendono promuovere una campagna coordinata di pressione sugli Emirati Arabi Uniti perché questi interrompano l’esportazione verso la Russia di prodotti che possono favorire Mosca nella guerra in Ucraina. Lo rivela oggi il “Wall Street Journal”, secondo cui funzionari governativi statunitensi ed europee iniziano oggi una serie di visite ad Abu Dhabi con l’obiettivo di tenere fuori dalla portata della Russia prodotti che possono avere un doppio uso, civile e militare, quali microchip e componenti elettroniche. Finora gli Emirati non hanno aderito alle sanzioni imposte dall’occidente sulla Russia, ma hanno anche assunto l’impegno a evitare che il Paese diventi uno snodo logistico per le compagnie occidentali che desiderano commerciare con Mosca aggirando le sanzioni. Simili pressioni sono esercitate anche su altri Paesi vicini della Russia, fra i quali l’Armenia, la Turchia e il Kazakhstan. Secondo il “Wall Street Journal”, tuttavia, vi sono altri Paesi dai quali la Russia ha ricevuto tecnologia “dual use”: la Cina, per esempio, che dopo l’invasione dell’Ucraina ha esportato oltre 300 milioni di dollari di semiconduttori e circuiti integrati verso Mosca.(Was)