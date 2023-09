Piemonte: assessore Casa, premiamo cortili e giardini più belli delle case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'iniziativa 'Il giardino più bello' la Regione Piemonte punta a premiare i condomini delle case popolari che realizzeranno i cortili e giardini più belli. l riconoscimento andrà a un condominio dell'Atc Piemonte Centrale, a uno dell'Atc Piemonte Nord e un'altro ancora a uno che insiste nel territorio dell'Atc Piemonte Sud. Le immagini saranno valutate da una commissione interna dell'assessorato che sceglierà i vincitori: verrà assegnata una targa al condominio e verranno premiati coloro che si saranno distinti per il lavoro svolto. "In questi anni, girando frequentemente per le case popolari del Piemonte - ha spiegato l'assessore alla Casa del Piemonte Chiara Caucino - ho potuto toccare con mano che, in generale, a fronte dell'importante cura dedicata alle abitazioni private, non corrisponde altrettanta attenzione per gli spazi comuni, in particolare per i giardini degli stabili, molto spesso vasti e in balia dell'incuria e della trascuratezza. Si tratta della dimostrazione che esiste una cultura, purtroppo diffusa non solo nelle case di edilizia residenziale pubblica, ma in tutta Italia, tesa a sottostimare l'importanza del bene pubblico, degli spazi comuni. Al contrario proprio dalla bellezza e dalla cura degli stessi può generarsi un volano positivo che porta alla riqualificazione dei singoli palazzi e, di conseguenza, di interi quartieri", ha concluso.(Rpi)