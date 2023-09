Lavoro: sindacati, licenziamenti negli appalti del gruppo Poste italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre l'Amministratore delegato di Poste italiane annuncia i risultati operativi di forte crescita di Poste italiane e la solidità del Gruppo in tutti i nostri settori di business, i lavoratori degli appalti vanno in cassa integrazione. Così, in una nota, Slc Cgil, Filt Cgil e Uilcom Uil di Roma e del Lazio. "Nel mese di luglio, l'azienda Piramide, operante su Roma e Pomezia, - continua la nota - ci ha comunicato di voler procedere a 14 licenziamenti, a causa di un calo delle attività della commessa Postevita Postel. Al fine di scongiurare tali licenziamenti, lo scorso 21 agosto abbiamo sottoscritto un accordo di solidarietà. Ma ora denunciamo il silenzio assordante del gruppo Poste italiane, che si preoccupa solo di rassicurare i suoi azionisti e si disinteressa di come alcune iniziative imprenditoriali possano avere ricadute negative sui lavoratori degli appalti. Richiediamo massima attenzione da parte del Gruppo Poste Italiane: non si possono scaricare sui lavoratori degli appalti le inefficienze, le contrazioni di attività e il lavoro a bassa qualifica. Non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. I lavoratori sono tutti uguali e noi continueremo a tutelarne i diritti".(Com)