Russia-Turchia: Erdogan, buono il primo passo fatto per centrale nucleare Akkuyu

- Il passo fatto per la prima unità della centrale nucleare di Akkuyu è molto buono. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, sottolineando che “gli sviluppi della centrale nucleare di Akkuyu proseguono bene” e che “è importante perché dà lavoro a circa 25 mila persone”. Inoltre, “dobbiamo fare un passo avanti per quanto riguarda la centrale nucleare di Sinop”, ha affermato Erdogan, aggiungendo: “Naturalmente, il fatto che ci sarà uno snodo in Tracia è un altro elemento di ricchezza e vitalità". (Tua)