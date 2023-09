Cina-Italia: Tajani, Nuova via della seta non ha dato frutti sperati ma vogliamo rilanciare rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiuso oggi a Pechino il Comitato governativo Italia-Cina, ribadendo con convinzione la volontà del nostro governo di rafforzare la cooperazione con il colosso asiatico sul piano dello sviluppo economico e commerciale, della collaborazione scientifica e degli scambi culturali. Un modo per far capire al suo omologo cinese, il ministro degli Esteri Wang Yi, che pur evitando di rinnovare l'accordo sulla Nuova via della seta, Roma non intende affatto mettere in discussione i rapporti bilaterali, ma anzi rilanciarli a tutto campo. Il responsabile della Farnesina ha ribadito più volte che quell'accordo "non ha dato i frutti sperati", e si torna quindi a puntare, almeno da parte italiana, a quel partenariato strategico globale che fu lanciato nel 2004 dall'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La decisione di non rinnovare l'accordo è di fatto già stata presa e non si tornerà indietro. Il passaggio non avverrà durante la visita di Giorgia Meloni a Pechino, attesa per novembre prossimo, ma attraverso uno scambio di lettere tra le due capitali. (segue) (Cip)