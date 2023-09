Cina-Italia: Tajani, Nuova via della seta non ha dato frutti sperati ma vogliamo rilanciare rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'esito della partita hanno certamente influito le pressioni dell'amministrazione Usa, rinnovate dal presidente Joe Biden nel colloquio alla Casa bianca con la Meloni. Ma è un fatto che i circa 30 accordi firmati nel 2019 dall'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente cinese Xi Jinping, hanno favorito gli investimenti cinesi in Italia, in particolare nel settore portuale, ma il nostro Paese ha avuto ben poco in cambio delle sue aperture. Secondo i dati dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), dal 2019 al 2022 le importazioni della Cina dal nostro Paese sono aumentate solo del 26 per cento, contro una crescita di ben 51 punti percentuali delle esportazioni cinesi in Italia. Una lieve correzione della bilancia commerciale è stata registrata nella prima metà di quest’anno, ma è legata molto più al crollo di circa il 15 per cento dell’export cinese verso l’Italia che non alla crescita delle importazioni di nostri prodotti (+0,7 per cento). (segue) (Cip)