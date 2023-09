Cina-Italia: Tajani, Nuova via della seta non ha dato frutti sperati ma vogliamo rilanciare rapporti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane da Pechino erano arrivati segnali di fastidio per il probabile scioglimento del memorandum sulla "Via della seta", ma è probabile che i cinesi decidano comunque di evitare un irrigidimento che potrebbe complicare ulteriormente le relazioni bilaterali, invece di rilanciarle con beneficio reciproco. In questo senso va letto l’editoriale pubblicato proprio oggi dal “Global Times”, organo di stampa del Partito comunista cinese in lingua inglese, e firmato da Wang Yiwei, uno degli accademici considerati più vicini all’entourage di Xi Jinping. “Potrebbero esserci delle conseguenze se il governo italiano decidesse di non rinnovare l’accordo. Per esempio, non ci saranno le stesse garanzie sugli investimenti e le opportunità di concordare regole per l’afflusso di capitali nel quadro della Nuova via della seta in caso di ritiro. Ma queste conseguenze non costituiranno una grande battuta d’arresto (per le relazioni tra Cina e Italia)”, si legge nell’articolo. In uno scambio di battute all’inizio del suo incontro con Tajani, piuttosto, Wang Yi ha lamentato “il confronto geopolitico ed il ritorno della mentalità della Guerra fredda” che hanno “inevitabilmente influenzato e disturbato” i normali rapporti tra i due Paesi. I quali, ha aggiunto, “dovrebbero mantenere la fiducia ed il rispetto reciproco, e collaborare apertamente in un dialogo tra pari. Questo è il modo giusto di cooperare”. (segue) (Cip)