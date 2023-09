Cina-Italia: Tajani, Nuova via della seta non ha dato frutti sperati ma vogliamo rilanciare rapporti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte italiana, comunque, la volontà d'intensificare la collaborazione su tutti i piani è sincera. Lo testimonia il fatto che tra qualche settimana a Pechino arriveranno prima la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, poi quella dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, cui farà seguito la presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà a Pechino all'inizio dell'anno prossimo. “Anche nel contesto dell’Unione europea – ha detto Tajani nel suo intervento al Comitato governativo – l’Italia è sostenitrice del dialogo con Pechino, come pure di un confronto franco e aperto su principi e valori”. Il titolare della Farnesina si è soffermato però molto sulle relazioni economiche. “Registro con soddisfazione i progressi nell’apertura del mercato cinese ai prodotti di eccellenza del settore agroalimentare italiano, che spero possa vedere presto ulteriori avanzamenti a favore dei prodotti, come mele, carni e farine, che sono stati oggetto di negoziato nei Tavoli di lavoro”, ha detto Tajani. “La mia azione si ispira costantemente alla crescita e a favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso la promozione delle eccellenze del Made in Italy e la loro tutela. La Cina rappresenta, sotto questo profilo, un partner di grandissima rilevanza, con cui le prospettive di collaborazione sono di assoluto rilievo e con cui, sono convinto, sarà importante lavorare concretamente per creare sempre migliori condizioni di accesso al mercato per i nostri imprenditori e investitori”. Secondo Tajani, un importante contributo verrà anche “dall’approfondimento della collaborazione tra le nostre autorità doganali e dalle molte iniziative discusse tra le parti a favore della promozione e tutela del Made in Italy e delle indicazioni geografiche, che rappresentano una garanzia di qualità per tutti i consumatori”. (segue) (Cip)