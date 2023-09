Cina-Italia: Tajani, Nuova via della seta non ha dato frutti sperati ma vogliamo rilanciare rapporti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, Tajani ha incontrato oggi a Pechino anche il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, un incontro molto cordiale caratterizzato anche da un divertente siparietto: Wang ha infatti confessato di amare il prosciutto italiano e Tajani gli ha promesso di fargli dono di un prosciutto dolce e di uno salato, così da fargli apprezzare la differenza. I due si sono scambiati i numeri di cellulare concordando di stabilire un contatto diretto. Wang ha chiesto informazioni sul "Golden Power" e il responsabile della Farnesina lo ha rassicurato, spiegando che i poteri speciali riguardano solo i settori strategici e che vengono utilizzati dal governo in modo molto mirato. Quanto all'intenzione del governo di Roma di non rinnovare l'accordo sulla "Via della seta", il ministro cinese non ha mostrato irritazione, né tanto meno ha ventilato misure di ritorsione, limitandosi a dire, pacatamente, che il memorandum prevede anche la cooperazione culturale, cui Tajani ha mostrato di tenere molto. “L'Italia vuole esportare ancora di più e rendere sempre più operativo il partenariato economico con la Cina”, ha scritto il titolare della Farnesina su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter, al termine dell’incontro. "Abbiamo un interscambio in crescita e più di 1.600 imprese italiane nel Paese, la Cina è il primo partner in Asia. Vogliamo esportare ancora di più e rendere sempre più operativo il nostro partenariato economico", recita il messaggio di Tajani. (segue) (Cip)