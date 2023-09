Treni: Lucente, disagi di oggi provocati da guasto rete, incontrerò Rfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disagi su diverse linee ferroviarie lombarde: un guasto infrastrutturale, intorno alle ore 6, nei pressi della stazione di Codogno, ha causato ritardi su diverse direttrici. Coinvolte le linee Voghera-Piacenza, Pavia-Codogno, Mantova-Cremona-Lodi-Milano, Piacenza-Lodi-Milano. La situazione è tornata alla normalità dopo circa due ore. "Il problema è di carattere infrastrutturale, e quindi riconducibile a Rfi(Rete Ferroviaria Italiana), e non relativo al servizio" spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile. "Immediatamente - prosegue l'assessore - mi sono attivato con il personale di Rfi per monitorare la situazione e cercare di arrivare ad una soluzione nel più breve tempo possibile". "Comprendo l'ennesimo disagio per centinaia di lavoratori, proprio nelle ore di massima affluenza: per questo - aggiunge Lucente - è necessario un ulteriore sforzo congiunto per gestire al meglio anche le emergenze. Un impegno che deve portare a trovare soluzioni alternative efficaci e repentine, con una programmazione oculata ed ottimale del servizio". "Proprio per questo - conclude l'assessore - ho chiesto un nuovo confronto con i responsabili di Rfi: tanto si sta già facendo per l'efficienza dei trasporti, dobbiamo lavorare tutti insieme affinché gli utenti finali non debbano sempre subire difficoltà non dipendenti da loro". (Com)